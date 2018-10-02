Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otel tuvaletinde kadınların fotoğrafını çeken teknisyen tutuklandı

Otel tuvaletinde kadınların fotoğrafını çeken teknisyen tutuklandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 11:39

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (), beş yıldızlı bir otelde tuvalete giren kadınların gizlice fotoğrafını çektiği öne sürülen teknisyen Serkan K., tutuklandı.
Olay, Girne'deki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelde teknisyen olarak çalışan Serkan K.'nin sık sık kadınlar tuvaletine girdiği çalışanlar tarafından görüldü. Serkan K., yine kadınlar tuvaletine yönelince bu kez kadınlar tarafından fark edildi. Olay otel yönetimine bildirildi. Bunun üzerine güvenlik kameraları izlendi. Serkan K.'nin tuvalete giren kadınların cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği belirlendi. Zanlının cep telefonunda iki kadının tuvalet içerisinde çekilmiş 8 fotoğrafı bulundu. Kadınların şikayeti üzerine Serkan K., 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'cinsel taciz' suçlarından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otel tuvaletinde kadınların fotoğrafını çeken teknisyen tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN