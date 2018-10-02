Otel tuvaletinde kadınların fotoğrafını çeken teknisyen tutuklandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), beş yıldızlı bir otelde tuvalete giren kadınların gizlice fotoğrafını çektiği öne sürülen teknisyen Serkan K., tutuklandı.

Olay, Girne'deki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelde teknisyen olarak çalışan Serkan K.'nin sık sık kadınlar tuvaletine girdiği çalışanlar tarafından görüldü. Serkan K., yine kadınlar tuvaletine yönelince bu kez kadınlar tarafından fark edildi. Olay otel yönetimine bildirildi. Bunun üzerine güvenlik kameraları izlendi. Serkan K.'nin tuvalete giren kadınların cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği belirlendi. Zanlının cep telefonunda iki kadının tuvalet içerisinde çekilmiş 8 fotoğrafı bulundu. Kadınların şikayeti üzerine Serkan K., 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'cinsel taciz' suçlarından tutuklandı.



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