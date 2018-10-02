Otoyolda sinir krizi geçiren kız kazada öldü

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Alınan bilgiye göre, 06 EE 8895 plakalı otomobil ile ailesiyle birlikte Ankara yönüne giden Nurcan Doğan (26) adlı genç kız, iddiaya göre geçirdiği sinir krizi nedeniyle emniyet şeridinde yol kenarında duran araçtan inerek yolun Adana yönüne geçmek isterken 2. şeritte R.Ç.'nin kullandığı 01 J 434 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Nurcan Doğan'ın babası, psikolojik sorunu olduğunu söylediği kızının annesi ile tartışması ve bu tartışmanın şiddetlenmesi neticesinde araçtan indiğini ve başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.