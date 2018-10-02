Pasaportunu e-devlet'ten kontrol etti şok oldu

İstanbul Fatih'de yaşayan ev kadını S.U., 15 Ocak'ta yurtdışına çıkış yaptı. Dönüşte Dubai'den cep telefonu satın alan S.U., 20 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yaptı. Satın aldığı cep telefonuna yasa gereği IMEI kaydını yapmak için e-devlete giren S.U., gördükleri karşısında şoka uğradı. e-Devlet'teki kayda göre, 5 Eylül 2017'te yurda giriş yaptığı görülüyordu. Ancak o tarihte yurt dışına çıkmadığı gibi o tarihte pasaportu bile yoktu. S.U. pasaportunu o tarihten yaklaşık 3 ay sonra 18 Aralık 2017'de çıkartmıştı. Birileri S.U.'nun kimlik bilgileriyle sahte bir pasaport çıkarmı, adına da cep telefonu IMEI kaydı yapmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Soluğu savcılıkta alan S.U., kimlik bilgilerini kullanarak sahte pasaportla IMEI kaydı yapan şahıs ya da şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. S.U. savcılıktaki ifadesinde, "TC kimlik numaram ve pasaportum üzerinden yurt dışından getirilmiş cep telefonu e-devlet'e kaydettirilmiştir. Ben kendim yurt dışından getirdiğim telefonu kaydetmek isterken bu durumu öğrendim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU

Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, e-devlet üzerinden S.U.'nun pasaportu kullanılarak yapılan usulsüz IMEI kaydını iptal ettirdi. Savcılık öte yandan cihaz hat abonelik bilgilerinin tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na yazı yazarak usulsüz IMEI kaydı yapılan cihaz/hat ve abonelik bilgilerinin tespitini istedi. Tespitin ardından abonelik bilgilerine ulaşılan kişi hakkında soruşturma başlatılacak.