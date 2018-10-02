Rüyada fare görmek ne anlama gelir?

Rüyada fare görmek nasıl göründüğüne göre farklı anlamlar içerir. Mesela rüyada evde farelerin oynadığını görmek, rızkın devamlılığına ve çokluğuna işaret edilir. Bunun sebebi ise farenin yemek olan yerlerde gezmesi olarak yorumlanır. Diğer tarafta bazı rüya tabircilerine göre de hırsızlığı ve fesata yorulur.

Rüyada fare görmek

Rüyada fare görmek birçok tabirci için farklı anlamlara gelmektedir. Bir rüyada bir şeyi görürken nasıl gördüğün çok önemlidir. İşte farklı farklı şekillerle rüyada fare görmenin anlamları;

Rüyalarda fare öldürmek: Rüyada fare öldürüldüğünü görmek bir düşmanının veya art niyetli bir kişinin alt edileceğine işarettir.

Rüyada kuyruğu kopmuş bir fare görmek: Rüyada kuyruğu kopmuş bir kadın görmek ahlaksız bir kadına işarettir ve bu kadın ince hesaplarla, küçük planlarla size zarar vermeye çalışan bir kişidir.

Rüyada fare ile konuştuğunu görmek: Kişinin kötü niyetli bir kişiyle arkadaşlık kuracağına işarettir.

Rüyada farenin ısırdığını görmek: Rüyada farenin rüya sahibini ısırdığını görmek uyarıcı bir rüyadır. Çevrenizdekilere dikkatli olmanız ve temkinli davranmanız gerektiğine işarettir.

Rüyada Fareyi Takip Etmek: Rüyasında fareyi takip eden insan hidayetten sonra sapıklığa düşer ve insanların kötülüklerine olacak hareketlerde bulunarak toplum tarafından dışlanır ve tahkir edilir.

Rüyada Fare ile oynadığını görmek: Bu rüyayı gören kimse, ahlaksız bir kadınla vakit geçirir, onunla aynı evde yaşar ve uzun süre bu hanımla birlikte olarak birçok zarara maruz kalır.

Rüyada fare yemek: Eğer rüyanızda fare eti yiyorsanız iki şekilde yorumlanır. Yediğiniz zaman tadı kötü geliyor ve tiksiniyorsanız bu girişeceğiniz işin olumlu sonuçlanmayacağını gösterir. Eğer yediğiniz zaman bundan tiksinmiyorsanız hatta keyif alıyorsanız o zaman etrafınızdaki kişilerin olumsuz düşüncelerine rağmen yapacağınız bir işte başarılı olacaksınız diye yorumlanır.

Rüyada sevimli fare görmek / güzel renkli fare görmek: Menfaatçi arkadaşlara ve sahte ilişkiler kurmaya işarettir. Sahte görüntüleriyle sizi etkilemeye çalışan fakat içindeki niyeti size zarar vermek olan hasetlik çeken arkadaşlarınız olabileceği şeklinde yorumlanır.