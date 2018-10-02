Rüyada kuğu görmek ne anlama gelir?

Rüyalarda yaşadıklarını ciddiye alan çok sayıda insan mevcut, rüya tabirleri ile bu meraklarını gidermeye çalışıyorlar. Peki rüyada kuğu görmek ne anlama gelmektedir? İşte yanıtı…

Rüyada kuğu görmek

Rüyada kuğu görmek, ince, güzel ve gösterişli bir kişiye yorulmaktadır. Rüyada kuğu görmek gören kişinin şayet bekar ise yakın zamanda evleneceğine, evli ise hayırlı evlat sahibi olacağına veya gösterişli, alımlı bir kişiden oldukça fazla bir şekilde etkileceğine delalet eder.

Rüyada beyaz kuğu görmek ne anlama gelir?

Rüyada beyaz kuğu görmek, gören kişinin hayatına girecek iyi niyetli, ince, güzel ve gösterişli bir kişi olacağını delalet eder. Eğer rüyada siyah kuğu görüldüyse kişinin karşısına kötü niyetli bir kişinin çıkacağı belirtilir.

Rüyada kuğu yumurtası görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen kuğu yumurtası bereket anlamına gelir. Gören kişinin elinin bollaşacağı, sıkıntılarından kurtulacağı ve onu bereketli günlerin beklediğin gösterir.

Rüyada kuğu yakalamak nedir?

Rüyada kuğu yakalamak kişinin karşısına büyük bir fırsat çıkacağını ve o fırsatı kaçırmayacağına delalet eder.

Durgun suda yüzen kuğu ne anlama gelir?

Rüyada durgun suda yüzen kuğu, gören kişi için mutluluğun ve zenginliğin habercisi olup, ölü kuğu görmek mutsuzluk ve umutsuzluk olarak yorumlanır. Ölü kuğu gören kişiler için aşk hayatında da işler pek yolunda gitmeyebilir.

İki kuğunun suda oynaması

Rüyada iki kuğunun suda oynadığını ve birlikte yüzdüklerini görmek bekar kimse için evliliğe işarettir. Eğer kişi evliyse zenginlik ve mutlu bir evlilik olarak ön görülür.