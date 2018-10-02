Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada yılan görmek birçok rüya yorumcuları tarafından olumsuz olarak görülür. Ancak rüyalarda en önemli olan şeylerden biride rüyayı nasıl gördüğündür. Rüyada yılan görmek her zaman olumsuz anlama gelmez. Mesela rüyada yılanı ölü görmek tehlikeden kurtulacağına işarettir.

Yılanın görülme şekline göre rüya tabirleri!

Rüyada zehirsiz yılan görmek: Elinize yüklü miktarda para, altın geçeceğine ve elinizin bollaşacağına işarettir.

Elinize yüklü miktarda para, altın geçeceğine ve elinizin bollaşacağına işarettir. Rüyada kara yılan görmek: Rüyada kara yılan görmek rüya sahibinin kendi işini kuracağına ve kariyerinde yükselişe geçeceğine işarettir.

Rüyada kara yılan görmek rüya sahibinin kendi işini kuracağına ve kariyerinde yükselişe geçeceğine işarettir. Rüyada kara yılan öldürmek: Kişinin kendisine zarar vermek isteyecek kişileri alt edeceğine işarettir.

Kişinin kendisine zarar vermek isteyecek kişileri alt edeceğine işarettir. Rüyada su yılanı görmek: Rüyada su yılanı görmek makam sahibi bir kişi ile tanışılacağına işarettir.

Rüyada su yılanı görmek makam sahibi bir kişi ile tanışılacağına işarettir. Rüyada altından yılan görmek: Rüyada altından yılan görmek size maddi ve manevi açıdan oldukça güç katacak bir dönemden geçeceğinize işarettir.

Rüyada altından yılan görmek size maddi ve manevi açıdan oldukça güç katacak bir dönemden geçeceğinize işarettir. Rüyada kara yılan tutmak: Rüyada kara yılan tutmak, kişinin zor olanı başaracağı anlamına gelmektedir. Kimsenin cesaret edemediği yollara gireceğine ve bu yolda başarılara imza atıp kariyer sahibi olacağına yorulur.

Rüyada kara yılan tutmak, kişinin zor olanı başaracağı anlamına gelmektedir. Kimsenin cesaret edemediği yollara gireceğine ve bu yolda başarılara imza atıp kariyer sahibi olacağına yorulur. Rüyada yılan ile mücadele etmek: Rüyada yılan ile mücadele içinde olma durumunda düşmanınızın size zarar vereceğine işarettir. Eğer yılan öldürülürse uzmanlar tarafından düşmanınızı alt edeceğiniz belirtilir.

Rüyada yılan ile mücadele içinde olma durumunda düşmanınızın size zarar vereceğine işarettir. Eğer yılan öldürülürse uzmanlar tarafından düşmanınızı alt edeceğiniz belirtilir. Rüyada Siyah Yılan Görmek : Söylediğiniz kötü sözler sebebiyle zarar görebileceğiniz anlamını taşır.

Söylediğiniz kötü sözler sebebiyle zarar görebileceğiniz anlamını taşır. Yılan Ağzınızdan Çıkıyorsa: Yılan eğer ağzınızda çıkıyorsa düşmanınızın son derece güçlü ve tehlikeli olduğuna işarettir.

Yılan eğer ağzınızda çıkıyorsa düşmanınızın son derece güçlü ve tehlikeli olduğuna işarettir. Rüyada Yılan Eti Yemek: Düşmanına üstünlük sağlayacağı veya rakiplerinden fayda sağlayacağına işarettir.

Düşmanına üstünlük sağlayacağı veya rakiplerinden fayda sağlayacağına işarettir. Rüyada Yeşil Yılandan Kaçmak: Rüyayı gören kişinin, kendisinden çok rahatsız olduğu ve haz etmediği bir kişinin varlığına yorulur.