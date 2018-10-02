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Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan psikiyatri uzmanı Dr 'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 22:39 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 23:02
Saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

'nden yapılan açıklama şöyle: 2 Ekim 2018 tarihinde tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. , yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
Yaşanan saldırı sonrasında ameliyata alınan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret Hacıosman; yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55'te vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
3 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de, Medicana Bahçelievler Hastanesi önünde ve tüm 'deki Medicana Hastanelerinde eş zamanlı Dr. Fikret Hacıosman anısına bir tören düzenlenecek ve basın açıklaması yapılacaktır.

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