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Son dakika haberi: ! Tropik fırtına uyarısından sonra yağmur etkili oluyor.. Bugün hava durumu nasıl olacak?

Son dakika değerlendirmesi. Tropik fırtına uyarılarından sonra dün yurdun büyük kesiminde etkili olan lar bazı bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkilemişti. Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarılar ardından özellikle Muğla Bodrumda yağan sağanak yağış yolları göle çevirmiş bir çok vatandaş hazırlıksız yakalanmıştı. Bu sabah saatlerinde de İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu raporlarına göre Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı, Muş ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 08:20
Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu! Tropik fırtına uyarısından sonra yağmur etkili oluyor.. Bugün hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden na ilişkin yeni raporlar ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Ülkenin batı bölümünde etkisini gösteren lar ve tropik fırtına alarmı sonrasında milyonlarca kişi "bugün nasıl olacak" sorusunu araştırmaya başladı. Dün yurdun büyük kesiminde görülen yağışlar bazı yerlerde etkili olmuş ve sel baskınlarına neden olmuştu. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı, Muş ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye ile korunurken, bazılarının ise hazırlıksız yakalandığı görüldü.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Ankara:

Parçalı ve yer yer çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalyalya: Parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Az bulutlu 31

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Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu! Tropik fırtına uyarısından sonra yağmur etkili oluyor.. Bugün hava durumu nasıl olacak?
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