Son dakika haberi: Meteoroloji hava durumu! Tropik fırtına uyarısından sonra yağmur etkili oluyor.. Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin yeni raporlar ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Ülkenin batı bölümünde etkisini gösteren sağanak yağışlar ve tropik fırtına alarmı sonrasında milyonlarca kişi "bugün hava durumu nasıl olacak" sorusunu araştırmaya başladı. Dün yurdun büyük kesiminde görülen yağışlar bazı yerlerde etkili olmuş ve sel baskınlarına neden olmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı, Muş ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye ile korunurken, bazılarının ise hazırlıksız yakalandığı görüldü.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Ankara:

Parçalı ve yer yer çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya lya: Parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Az bulutlu 31