Van’da durdurulan araçtan 141 kilo eroin çıktı

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

141 KİLO UYUŞTURUCU

Gevaş İlçesi'den durdurulan bir araçta narkotik dedektif köpeği Şila ile yapılan aramada, aracın taban kısmında zulalı 255 paket halinde 141 kilo 730 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda araç şoförü B.T. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYA DARBEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken Van Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine darbe vurulmaya devam edileceği öğrenildi.