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’da durdurulan araçtan 141 kilo eroin çıktı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda toplamda 141 kilo 730 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 10:57
Van’da durdurulan araçtan 141 kilo eroin çıktı

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

141 KİLO UYUŞTURUCU

Gevaş İlçesi'den durdurulan bir araçta narkotik dedektif köpeği Şila ile yapılan aramada, aracın taban kısmında zulalı 255 paket halinde 141 kilo 730 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda araç şoförü B.T. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYA DARBEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken Van Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine darbe vurulmaya devam edileceği öğrenildi.

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Van’da durdurulan araçtan 141 kilo eroin çıktı
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