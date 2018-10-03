Ahmet’in katilleri komşu çıktı

İstanbul
'da evine giren iki hırsız tarafından bıçakla öldürülen epilepsi hastası Ahmet Yusuf Öz'ün (16) katil zanlıları yakalandı.
Olay, geçen cumartesi Küçükçekmece
'de yaşandı. Öz, eve giren hırsızlar tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü. Çocuğun cesedini anneannesi buldu. Anne Asuman Koç "Arkadan bıçaklanmış. Evde bizim olmadığımızı bilen tanıdık biri. Tanımadığına kapıyı açmazdı. Kapıda zorlama izi yok" dedi. İstanbul Cinayet Masası polisleri, Ahmet Yusuf Öz'ü (16) katleden komşusu F.Ç. (41) ve evdeki eşyaları aldıktan sonra sattığı şüpheli C.A.'yı (33) gözaltına aldı.
Cinayette kullanılan bıçakla birlikte yakalanan F.Ç. ifadesinde, "Olay günü çok fazla uyuşturucu
kullandım. Ne yaptığımı ve nasıl yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Ayıldığımda Ahmet ölmüştü. Hırsızlık süsü vermek için evdeki televizyonu ve laptopu aldım" dedi. F.Ç.'nin hırsızlık parasıyla uyuşturucu aldığı ortaya çıktı. İki zanlı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.