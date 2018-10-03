Bağcılar'da kamyon kasasında 42 kaçak yakalandı

Bağcılar'da gece saatlerinde seyir halinde giden kamyonun kasasında kaçakları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kamyonun kasasını açınca 42 Pakistan uyruklu kaçakla karşılaştı.
Giriş Tarihi: 3.10.2018 07:24Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 08:58
Olay Bağcılar'da gece saat 00:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde giden 34 OUY 57 plakalı kamyonun kasasındaki kaçakları gören vatandaşlar durumu hemen 155 polis ihbar hattına bildirdi.