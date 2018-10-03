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'da kasasında 42 yakalandı

'da gece saatlerinde seyir halinde giden un kasasında ları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kamyonun kasasını açınca 42 Pakistan uyruklu kaçakla karşılaştı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 07:24 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 08:58
Bağcılar'da kamyon kasasında 42 kaçak yakalandı

Olay 'da gece saat 00:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde giden 34 OUY 57 plakalı un kasasındaki ları gören vatandaşlar durumu hemen 155 polis ihbar hattına bildirdi.

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Bağcılar'da kamyon kasasında 42 kaçak yakalandı
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