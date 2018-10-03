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'ta bir kadın oturduğu apartmanın bahçesinde ölü bulundu

'ta bir kadın oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 11:58

Olay, Akatlar Mahallesi Yaren Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba Suat Yenidünya, kızının evde olmadığını fark etti. Açık olan pencereden aşağıya bakan baba, kızının bahçede hareketsiz yattığını gördü. Hemen aşağıya inen Yenidünya, bir yandan da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 'nın (48) hayatını kaybettiğini belirledi. İlknur Yenidünya'nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Beşiktaş'ta bir kadın oturduğu apartmanın bahçesinde ölü bulundu
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