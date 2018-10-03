Bıçaklayan kocası için mahkemeye yalvardı

Seramik işiyle uğraşan Yılmaz G.(37), 28 Nisan 2017 sabahı hamile eşi Hülya G.(29) ve 3 çocuğuyla kahvaltı yaparken eline aldığı ekmek bıçağıyla eşini 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan koca eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve bir anlık sinirle bıçağı salladığını söyledi. Aldığı bıçak darbeleri karşısında hayatta kalan kadın bir süre sonra bebeğini de doğurdu.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ



Tutuklanan Yılmaz G. hakkında yapılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüphelinin herhangi bir somut bir kanıtı olmamasına rağmen kendisini aldattığı ve kendisini terk edip evden ayrılacağı zannına kapılarak ekmek bıçağıyla eşini yaraladığı, kendisinden kaçmaya çalışan eşini yakalayıp göğsüne bıçakla vurmaya devam ettiği anlatıldı. Yılmaz G'nin eşi Hülya G'yi sol göğüs yan ve arka kısımdan 4 kez, kolundan da 1 kez bıçakla yaraladığı, Hülya G'nin bu nedenle hayati tehlike geçirdiği anlatılan iddianamede şüpheli hakkında gebe olduğunu bildiği eşini öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.





DURUŞMA SAVCISI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Bakırköy 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Adli Tıp Kurumu'nda gelen rapor okundu. Raporda sanığın aklı dengesinin yerinde olduğu ifade edildi. Cumhuriyet Savcısı ise verdiği mütalaada tutuklu sanık Yılmaz G'nin hamile olduğunu bildiği eşini yaşamsal tehlike geçirecek şekilde bıçaklayarak yaraladığı, bu nedenle gebe olduğu bilinen eşini öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.



"ÇOK MAĞDURUZ KOCAMI BIRAKIN"



Duruşmaya katılan sanığın eşi Hülya G. ise şikayetinden vazgeçtiğini söyleyerek, "Çok mağduruz. Eşimin serbest kalmasını istiyorum. 2 yıldır çocuklarım da, ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde yaşanan şeyler bunlar. Eşim perişan, ben perişan. Lütfen onu serbest bırakın" dedi. Mahkemenin söz verdiği sanık Yılmaz G, ise şunları söyledi: "Eşimle aramızda herhangi bir sıkıntı yok. Cezaevine geliyor, görüşüyoruz. Evimin kirasını ödeyemiyorum. Çok pişmanım, üzgünüm. Sizlerden merhamet diliyorum. Yaklaşık 15 aydır içerdeyim" diye konuştu.

TAHLİYEYE SEVİNDİ



Mahkeme heyeti, şikâyetten vazgeçilmesi ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye kararına çok sevinen Hülya G. "Eşim ilk defa böyle bir şey yaptı. Ben eşime güveniyorum" dedi.