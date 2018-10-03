Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Boğazına bıçak dayayan eşini böyle savundu: Vatandaşlar yanlış anlamış

Boğazına bıçak dayayan eşini böyle savundu: Vatandaşlar yanlış anlamış

'da sokakta kavga ettiği eşi A.D.'yi yumruklayıp boğazına bıçak dayadığı için gözaltına alınan H.D., eşi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı. A.D. ifadesinde, "Kocamla kavga ediyorduk. Bana yumruk atıp, boğazıma bıçak dayamadı. Vatandaşlar yanlış anlamış" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 15:00
Boğazına bıçak dayayan eşini böyle savundu: Vatandaşlar yanlış anlamış

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Üst geçitte, H.D. ile eşi A.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., iddiaya göre eşini yumrukladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğazına bıçak dayayan eşini böyle savundu: Vatandaşlar yanlış anlamış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN