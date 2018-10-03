Boğazına bıçak dayayan eşini böyle savundu: Vatandaşlar yanlış anlamış
Antalya'da sokakta kavga ettiği eşi A.D.'yi yumruklayıp boğazına bıçak dayadığı için gözaltına alınan H.D., eşi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı. A.D. ifadesinde, "Kocamla kavga ediyorduk. Bana yumruk atıp, boğazıma bıçak dayamadı. Vatandaşlar yanlış anlamış" dedi.
Giriş Tarihi: 3.10.2018 14:54Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 15:00
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Üst geçitte, H.D. ile eşi A.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., iddiaya göre eşini yumrukladı.