Dündar kaçtı, olan muhabire oldu

MİT TIR'ları görüntülerini yayımlayan Can Dündar
'a adliye önünde ateş ederken TV muhabiri Yağız Şenkal'i yaralayan saldırgan para cezasına çarptırıldı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde 1'i tutuklu 3 kişinin yargılandığı davanın 8. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme 6 Mayıs 2016'da, casusluk suçundan yargılanan Can Dündar'a adliye önünde ateş ederken TV muhabiri Yağız Şenkal'i vuran Murat Şahin'i 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Şahin'e ruhsatsız silah taşımak suçundan ise 500 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verirken diğer iki sanığı serbest bıraktı. Yargılandığı davadan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Dündar, yurtdışına kaçmıştı.