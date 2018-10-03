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Dündar kaçtı, olan muhabire oldu

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Dündar kaçtı, olan muhabire oldu
MİT TIR'ları görüntülerini yayımlayan 'a adliye önünde ateş ederken TV muhabiri Yağız Şenkal'i yaralayan saldırgan para cezasına çarptırıldı. İstanbul 28. 'nde 1'i tutuklu 3 kişinin yargılandığı davanın 8. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme 6 Mayıs 2016'da, casusluk suçundan yargılanan Can Dündar'a adliye önünde ateş ederken TV muhabiri Yağız Şenkal'i vuran Murat Şahin'i 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Şahin'e ruhsatsız silah taşımak suçundan ise 500 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verirken diğer iki sanığı serbest bıraktı. Yargılandığı davadan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Dündar, yurtdışına kaçmıştı.
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Dündar kaçtı, olan muhabire oldu
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