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Gişenin galibi

’nun prodüksiyon firması “Sinehane” tarafından yapılan ilk film olan “,” vizyona girdiği ilk üç günde 103 bin kişi tarafından izlenerek zirveye oturdu

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Gişenin galibi Göktaşı
'nun prodüksiyon firması "Sinehane" tarafından yapılan ilk film "," sinemaya bomba gibi düştü. 28 Eylül'de vizyona giren, 'in başrolünde yer aldığı "Göktaşı" üç günde 103 bin kişi tarafından izlenerek, haftanın en çok seyredilen filmi oldu. Sezer'in yanı sıra Ayhan Taş, Tuna Orhan, Bülent Çolak, Mehmet Esen, Yılmaz Gruda, Sinan Çalışkanoğlu, Ceyhun Fersoy ve Nilay Toprak'ın rol aldığı film yaşanmış bir olaydan esinlenerek hazırlandı. Geçen senelerde Türkiye'ye düşen göktaşının ardından yaşanan olaylardan ilham alınarak beyazperdeye aktarılan filmin konusu şöyle: Alman, Amerikalı ve Ruslar'ın yüksek ücret karşılığında göktaşlarını almak istediklerini öğrenen Kısmet adındaki muhtar harekete geçer. Kısmet, "Göktaşı muhtarın kısmetidir" felsefesiyle taşları toplayıp, para kazanmaya çalışır.
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Gişenin galibi Göktaşı
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