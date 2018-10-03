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'da güpegündüz çevredeki esnafa aldırış etmeden çaldılar

'da 'nde beyaz panelvanla gelen yüzleri maskeli 5 kişi, çevrede dükkanlarını açmaya çalışan esnafa aldırış etmeden tamirci dükkanı önündeki hurdaları çaldılar.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 16:14
İstanbul'da güpegündüz çevredeki esnafa aldırış etmeden çaldılar

Olay bu sabah saat 08.00 sularında 'da bulunan Oto Sanayi Sitesi?nde meydana geldi. 34 EN 8768 plakalı beyaz panelvan ile tamirci dükkanının önüne gelen yüzleri maskeli 5 hırsız etraftaki insanlara aldırmadan dükkanın önünde bulunan hurda malzemeleri panelvana atmaya başladılar. Hurda dolu bir fıçı ile duvara dayalı merdiveni bir merdiveni araca koyarken güvenlik kamerasına fark edince, aynı araçla kaçtılar. Güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını tespit eden polis ekipleri hırsızları yakalama çalışma başlattı.

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İstanbul'da güpegündüz çevredeki esnafa aldırış etmeden çaldılar
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