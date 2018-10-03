İstanbul’da tüneli kapatan lüks otomobilli magandalar yakalandı

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişine gelen lüks otomobilli magandalar, cadde üzerinde "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapmışlardı. Herkesin canını tehlikeye atan magandalar ardından tünele girerek trafiği kestikten sonra lastik yakarak dumana boğmuşlardı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından magandaların plakaları tespit edildi.