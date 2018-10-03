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’da tüneli kapatan lüks otomobilli magandalar yakalandı

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişinde “drift” yaptıktan sonra tüneli trafiği kesip lastik yakan lüks otomobilli magandalar yakalandı. Ehliyetine el konulan trafik magandalarına para cezası kesildi. Zanlılardan biri şube çıkışında “Yanan hayallerdi siz lastikleri gördünüz" derken, bir diğeri ise "Pişman olmaya vakit olmadan gelip evden aldılar” dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 16:40
İstanbul’da tüneli kapatan lüks otomobilli magandalar yakalandı

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişine gelen lüks otomobilli magandalar, cadde üzerinde "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapmışlardı. Herkesin canını tehlikeye atan magandalar ardından tünele girerek trafiği kestikten sonra lastik yakarak dumana boğmuşlardı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından magandaların plakaları tespit edildi.

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İstanbul’da tüneli kapatan lüks otomobilli magandalar yakalandı
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