Kadını darp etti, tepki gösterenleri ezdi

İstanbul
'da, bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 5 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı. Magandanın, hakim Aynur Gökmen
ile savcı Alpay Göçmen'in çocukları Görkem Sertaç
Göçmen olduğu öğrenildi. Bakırköy İstanbul Caddesi'nde dün gerçekleşen olay şöyle gelişti. İddiaya göre, otomobil içinde bir kadını darp ettiği belirtilen sürücü, çevredekilerin tepki göstermesiyle aracını vatandaşların üzerine sürdü. Önüne çıkanlara çarpan sürücü kaçarak uzaklaştı. Olayda 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaçan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün, hakim Aynur Gökmen ile Cunhuriyet savcısı Alpay Göçmen'in çocukları Görkem Sertaç Göçmen olduğu ortaya çıktı. Görkem Sertaç Göçmen Eylül 2017'de Ataköy'deki hakim savcı lojmanlarının önündeki bahçede tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açarak yaralanmalarına sebep olmuştu. Adliyeye çıkartılan Göçmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.