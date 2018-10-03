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’ta korkutan fabrika ı

’ta bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 23:17
Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'nde yer alan Terziler Sitesi bölgesinde Recep Elbistanlı'ya ait tekstil fabrikasının pamuk deposunda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler, bir anda büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümüne sıçradı. Fabrikada çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait ve diğer kurumlardan 50'nin üzerinde itfaiye aracı ve onlarca personel sevk edildi.

Fabrikanın tamamını saran alevler dört koldan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İş makineleriyle fabrikanın duvarları yıkılarak, depo bölümünde yangının merkezine ulaşılmaya çalışılıyor.

Yaşanabilecek zehirlenmelere karşı sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletilirken, yangına müdahale eden birkaç itfaiye erinin dumanda etkilendiği öğrenildi.

Fabrikada çalışan işçiler ise, yangının biranda çıktığını belirterek, söndürme gayretlerinin sonuç vermediği söyledi. Söndürme helikopterinin de yer aldığı yangın, halen kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını
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