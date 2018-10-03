Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Ergene Nehri'nin kolu fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başladı

Giriş Tarihi: 3.10.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 21:36
Kimyasal atık nedeniyle dere kırmızı ve pembe akıyor

Derenin Çerkezköy Veliköy Mahallesi kesiminden geçen bölümü kırmızı, pembe tonlarında akıyor.

Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede dereye kimyasal boya atığı salındığı iddia ediliyor.

Tamamen pembe ve kırmızı renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, AA muhabirine durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdiğini, ekiplerin numune alarak gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

- ÇEVRE KİRLİLİĞİ GÖZLER ÖNÜNDE

nin karıştığı Ergene nehri de kirliği nedeniyle gündeme geliyor.

Yıldız Dağları'ndan tertemiz doğan Ergene, kollarına kimyasal sanayi atıklarının karışması nedeniyle kirlilik kurbanı olmasıyla dikkati çekiyor. Sanayi bölgelerinden geçen kollarıyla gelen kirlilik nedeniyle bazı alanlarda simsiyah akan Ergene, Meriç nehri ile birleşip Saroz körfezinden 'ne dökülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN