Kız isimleri 2018 - Modern, popüler, farklı kız bebek isimleri ve anlamları burada!

Anne ve baba olmaya hazırlanan adaylar bebeklerinin cinsiyetini öğrenir öğrenmez bebek isimleri arayışlarına başlıyor. Bazı adayların aklında bu isim hazır olsa da büyük bir çoğunluğu kararsızlık içerisinde kalıyor. Tam da bu anda kız çocuğu olacak kişiler çevresindekilerden tavsiye almasının yanı sıra internet üzerinden de kız bebek isimleri arayışına başlıyor. Modern, popüler ve farklı isim arayışları içerisine girenler için tek tek en popüler kız isimleri derledik. Belki de bu haberimizi okuduktan sonra evladınıza vereceğiniz isimi bulacaksınız ve artık o dünyaya gelmeden ona adıyla sesleneceksiniz.

KIZ İSİMLERİ - 2018

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