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Kızı öldürülen annenin torun mücadelesi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Kızı öldürülen annenin torun mücadelesi
'da Cumaziye Özgür, öldürülen kızından geri kalan 6 yaşındaki kız torununun vasisi olmak için mahkemeye başvurdu. İstanbul'da 24 Ekim 2016'da yaşanan olayda, Celalettin Varlı (31), boşandığı eşi gayrimenkul danışmanı Derya Demirkan'ı (22) haksız tahrik altında öldürüp, nikâhsız eşi Gökhan Alim'i de ağır yaraladı. Varlı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Müşterek çocuğun babada olan velayetinin kaldırılması ve vasi olarak atanmak için anneannesi Cumaziye Özgür, dava açtı. Özgür dilekçesinde şöyle dedi: "Küçük kız reşit oluncaya kadar babanın cezaevinden çıkması mümkün değildir. Sağlıksız bir ortamda yaşayan ve zayıflayan küçük kızın babada olan velayetinin kaldırılmasını talep ediyorum."
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Kızı öldürülen annenin torun mücadelesi
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