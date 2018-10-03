Mahkeme köpeğin 'velayetini' kadına verdi

Bornova ilçesinde yaşayan P.D.Y., 5 yıldır evli olduğu kocası İ.Y.'den aralarında geçimsizlik olduğu gerekçesiyle boşanmak için İzmir 16. Aile Mahkemesine başvurdu. Mahkemede, İ.Y.'de geçimsizlik yaşadığını belirterek, anlaşmalı olarak boşanmak istediğini söyledi. Çocuğu olmayan P.D.Y. ve İ.Y., birlikte sahiplendikleri ve evlerinde besledikleri Maltese Terrier cinsi 'Papyon' ismi verdikleri köpeğin kimde kalacağı konusunda anlaştıklarını söyledi. Boşanmak isteyen çift, köpeklerinin P.D.Y'de kalmasını, erkek İ.Y.'nin ayda iki hafta sonu yanına alması ve erkeğin kadına, köpeğin bakımı için aylık 200 lirayı vereceği konusunda anlaştıklarını belirtti.

İzmir 16. Aile Mahkemesi, çiftin birlikte sahiplendikleri köpeğe karşı her iki tarafında, müşterek çocukları gibi duygusal bağ kurduklarını, evlilik bağlarını sona erdirseler de köpekle bağlarını devam ettirme iradeleri, masrafları ortak üstlenme yolundaki beyanları, köpeğin de taraflarla aynı şekilde bağ kurduğu, birinden yoksun kalmanın onu da olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurduğunu belirtti.



KÖPEK KADINDA KALDI; ERKEK AYDA 2 HAFTA SONU KÖPEĞİ GÖREBİLECEK



Mahkeme, TMK'daki (Türk Medeni Kanunu) velayet ve iştirak nafakası hükümleri örnek alınarak bu konuda düzenlenmiş hüküm bulunmadığını, TMK 1/2 Maddesi'nde "Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idi ise ona göre karar verir" hükmü gereğince, davalı davacının taleplerini uygun görerek köpeğin P.D.Y'ye verilmesine, İ.Y.'nin de ayda iki hafta sonu köpeği görmesine karar verip çifti boşadı. Çıkan bu karar köpeğin eşya olarak değil de 'can' olarak görülmesinde ilk karar olarak örnek teşkil etti.





"ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ EDERİZ''



Mahkemenin kararı uygulamada ilk kez olduğunu belirten İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Avukat Gonca Arkoç, "Tarafların sunmuş oldukları boşanma protokolünde müşterek evcil hayvan ile ilgili bir talepte bulunmuş olmaları muhtemel. Ancak ortak evcil hayvanla görüşme ile ilgili bir hüküm medeni kanunda bulunmamasına rağmen hakimin bu yönde vermiş olduğu karar sevindirici. Hayvanların eşya olarak değil ruhsal ve fiziksel varlığı ile can olarak kabul edildiği karardaki hassasiyeti özellikle ceza hakimlerimizin de göstermesini umuyoruz. Yasaları sahipli sahipsiz hayvan ayrımı sebebi ile hayvanlara yapılan ilan şiddet suçları cezasız kalıyor. Bu kararın herkese örnek olmasını temennimiz" dedi.



ÇEŞME'DEKİ DAVADA KARAR REDDEDİLMİŞTİ



Çeşme ilçesinde bir yandan boşanma davası süren diğer yandan da hakkında evden uzaklaşma cezası bulunan M.U.'nun, karısı A.U.'nun yanında kalan doberman cinsi 4 köpeğini haftanın belirli günlerinde görebilmek için Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesine talepte bulunmuştu. Mahkeme bu talebi reddetmişti. İstinaf mahkemesine itirazda bulunan M.U.'nun avukatı dilekçesinde, "Mahkemenin talep konusu olaya tatbik edilecek bir yasal düzenlemenin olmadığı gerekçesi ile haklı talebimizi reddetmesi usul ve yasaya aykırıdır" diye belirmişti.