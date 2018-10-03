Bakırköy’deki sürücü dehşetiyle ilgili Bakırköy Başsavcısı’ndan açıklama!

İstanbul Bakırköy'de dün meydana gelen olayda bir sürücü vatandaşların üzerine araç sürmüş, dehşet anları yaşanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız konuyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcı, şüphelinin kanında alkol tespit edildiğini, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.





İŞTE O AÇIKLAMA

"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında Bakırköy ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde 2 Ekim 2018 tarihi meydana gelen 'Bakırköy'de dehşet! Otomobili yayaların üzerine sürdü' vb. başlıklarla ve video görüntüleriyle kamuoyuna duyurulan olayla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda; Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki caddede özel aracı içerisinde kız arkadaşını darp etmesi ve bunu gören vatandaşların olaya müdahale etmek istemesi nedeniyle şüpheli G.S.G. vatandaşlarla kavga etmiş daha sonra da cadde ve kaldırımda bulunan yoğun kalabalık şeklindeki vatandaşların üzerine hızla aracını sürmüş ve olay yerinden kaçmıştır. Kısa bir süre sonra şüphelinin aracı ile tekrar olay yerine geldiğini gören vatandaşlar yoğun tepki göstermiştir, şüpheli derhal gözaltına alınmıştır.

"KANINDA ALKOL ÇIKTI"

Olay nedeniyle ikisinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde toplam altı vatandaşımız ve şüphelinin aracındaki mağdur yaralanmıştır. Şüphelinin kanında yapılan incelemede alkol tespit edilmiştir.

Bakırköy'de dehşet saçan sürücü böyle yakalandı!

"TUTUKLANDI"

Şüpheli hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir" Bilindiği gibi annesi hakim babası savcı olan şüphelinin geçtiğimiz yılda adliye lojmanlarında pompalı tüfekle ateş ettiği için adliyelik olduğu öğrenilmişti.