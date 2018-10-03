Plaza cinayetinin savcısı değiştirildi

Ankara
'da Gazi Üniversitesi
Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, yanında çalıştığı Çağatay A. ile 28 Mayıs'ta Çankaya'da bir plazaya gitmiş ve genç kız plazanın 20. katındaki ofisten gece saat 04.00'te düşerek ölmüştü. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmayı yürüten savcı Alev Ersan Albuz
şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra tutuklama istemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını sağladı. Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Çet'in vücudunda boğuşma izleri ve tırnaklarında Çağatay A.'ya ait doku örnekleri tespit edildi. Bunun üzerine Çağatay A. "cebir, tehdit ve hileyle kişi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı" suçlarından tutuklandı. NUMUNELER GİTMEDİ
Savcılık kesin ölüm nedeninin tespiti için toplanan numuneleri İstanbul Adli Tıp
Kurumu'na gönderdi. Ancak dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na ulaşmadığı ortaya çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu ise numunelerin gelmemesi üzerine gönderilen dosyayı tekrar Ankara'ya iade etti. Soruşturma dosyasında yaşanan aksaklıklar ve dosyada bir türlü ilerleme sağlanamaması üzerine Başsavcı Yüksel Kocaman'ın başkanlığında yapılan toplantıda dosyanın bir başka savcıya verilerek sürecin bir an önce hızlandırılması kararı çıktı. Bunun üzerine Alev Ersan Albuz'dan alınan dosya Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Koca'ya verildi. Numuneler ve soruşturma dosyası yeniden İstanbul'a gönderildi.