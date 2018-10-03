Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Psikiyatri hastası doktorunu vurdu

Psikiyatri hastası doktorunu vurdu

’da özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman (59), muayene ettiği hastası tarafından silahla vurularak öldürüldü

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Psikiyatri hastası doktorunu vurdu
Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman (59) dün 12.30 sıralarında hastası Serhat T.'yi kabul etti. Bir süre sonra odadan silah sesleri gelmesi üzerine içeri giren hastane çalışanları Dr. Fikret Hacıosman'ı başından vurulmuş halde buldu. Ameliyata alınan Hacıosman kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından elinde silahla kaçan Serhat T. Esenler'de evlerine saklandığı akrabalarını rehin aldı. Serhat T. müzakere polislerinin ikna etmesinin ardından teslim oldu. Zanlı ilk ifadesinde, "Doktora, okulda zenginlerin gösterişli hayatından etkileniyorum. Nasıl kurtulacağım' diye sordum. O da 'ilaçlarını al geçer' deyince ateş ettim" dedi. Saldırganın bir tür takıntı problemi olan "Obsesif Kompulsif Bozukluk" tedavisi gördüğü öğrenildi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da taziye mesajı yayımladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Psikiyatri hastası doktorunu vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN