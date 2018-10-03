Psikiyatri hastası doktorunu vurdu

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Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman (59) dün 12.30 sıralarında hastası Serhat T.'yi kabul etti. Bir süre sonra odadan silah sesleri gelmesi üzerine içeri giren hastane çalışanları Dr. Fikret Hacıosman'ı başından vurulmuş halde buldu. Ameliyata alınan Hacıosman kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından elinde silahla kaçan Serhat T. Esenler'de evlerine saklandığı akrabalarını rehin aldı. Serhat T. müzakere polislerinin ikna etmesinin ardından teslim oldu. Zanlı ilk ifadesinde, "Doktora, okulda zenginlerin gösterişli hayatından etkileniyorum. Nasıl kurtulacağım' diye sordum. O da 'ilaçlarını al geçer' deyince ateş ettim" dedi. Saldırganın bir tür takıntı problemi olan "Obsesif Kompulsif Bozukluk" tedavisi gördüğü öğrenildi.Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da taziye mesajı yayımladı.