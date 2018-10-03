Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sakarya'da taksici iki kardeşi öldüren katil İstanbul'da yakalandı

'da taksici iki kardeşi öldüren katil 'da yakalandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 12:23
- Adapazarı ilçesinde geçen yıl silahlı kavgada, taksici iki kardeşi öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli 'da gözaltına alındı

'nın Adapazarı ilçesinde geçen yıl taksici iki kardeşi öldürdüğü iddia edilen şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Eylül 2017'de Milli Egemenlik Caddesi'nde taksi ve ilçe otobüs duraklarının olduğu mevkide, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada taksici Erman ve kardeşleri öldürdüğü iddia edilen Ç.Ç'nin (24) yakalanması için başlattığı çalışmayı genişletti.

Polis ekipleri, İstanbul'da saklandığını belirlediği şüphelinin Hadımköy'deki evine, takviye ekiplerin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Polis, üzerinden H.İ.Ç. adına sahte kimlik çıkan ve 15 suç kaydı bulunan Ç.Ç'yi gözaltına aldı.

Sakarya'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Milli Egemenlik Caddesi'nde taksi ve ilçe otobüs duraklarının olduğu mevkide, 1 Eylül 2017'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada, vücutlarına mermi isabet eden taksici kardeşler Erman ve Furkan Yıldırım ile kuzenleri E.Y. yaralanmıştı. Yıldırım kardeşler, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da taksici iki kardeşi öldüren katil İstanbul'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN