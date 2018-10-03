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haberi: yarın için 'u uyardı! Gök gürültülü ve sağanak yağış...

Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı paylaşıldı. Meteoroloji, başta olmak üzere birçok ili sağanak yağış konusunda uyardı. Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli Sakarya çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 15:53
Son dakika haberi: Meteoroloji yarın için İstanbul'u uyardı! Gök gürültülü ve sağanak yağış...

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Karadeniz kıyılarıyla , Kocaeli, Sakarya çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu, Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Bölgelere bakıldığında, Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanağın etkili olacağı belirtiliyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN DOĞUSUNDA SAĞANAK YAĞIŞ

Marmara'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması, doğusunda ise sağanak bekleniyor. Bölgede rüzgarın kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu, kuzeyinde sağanağın etkili olacağı tahmininde bulunuldu. Rüzgarın Kuzey Ege ve Güney Ege'de 3-5 kuvvetinde etkili olması bekleniyor.

Akdeniz'de ise havanın az bulutlu olması, rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2-Antalyalya Körfezi'nde akşam saatlerinden sonra 6, Doğu Akdeniz'de de batı ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esmesi öngörülüyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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Son dakika haberi: Meteoroloji yarın için İstanbul'u uyardı! Gök gürültülü ve sağanak yağış...
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