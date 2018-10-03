Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

haberi: sonuçları açıklanıyor! MPİ 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

haberi... Yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği sonuçları açıklanıyor. MPİ resmi sitesinde canlı olarak açıklanacak 3 Ekim 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 3.10.2018 20:12 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 20:24
Son dakika haberi: Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen çekilişle birlikte biletlerine olan ilgi daha da arttı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN