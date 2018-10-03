Son dakika haberi: Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen çekilişle birlikte Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.