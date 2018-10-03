Son dakika haberi: Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Son dakika haberi... Yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor. MPİ resmi sitesinde canlı olarak açıklanacak 3 Ekim 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 3.10.2018 20:12Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 20:24
Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen çekilişle birlikte Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.