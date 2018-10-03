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Sürat teknesiyle getirilen 1,5 ton skunk yakalandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 12:25

- Sürat teknesiyle getirilen 1,5 ton skunk yakalandı
- Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler tekneyi ve yu bırakıp kaçtı

(Fotoğraflı)

Aydın'ın Didim ilçesinde, ekiplerinin düzenlediği operasyonda yurt dışından 'ye sürat teknesiyle sokulmaya çalışılan 1,5 ton skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler tekneyi ve uyuşturucuyu bırakıp kaçtı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın'da yürütülen Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucunun sürat teknesiyle Didim açıklarından karaya indirileceğinin tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Didim açıklarında tekneyi durdurmaya çalışan Sahil Güvenlik ekiplerini fark eden şüpheliler, sığ bölgeye doğru sürdükleri sürat teknesini bırakıp karaya çıkıp kaçmayı başardı. Teknede yapılan aramalarda 1,5 ton uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı sürat teknesine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından el konulurken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Sürat teknesiyle getirilen 1,5 ton skunk yakalandı
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