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Yonca kavgası ölümle bitti

'nin Kocasinan ilçesinde yonca yüzünden çıkan kavgada fenalaşan 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 09:41
Yonca kavgası ölümle bitti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boztepe mahallesinde meydana gelen olayda, hayvancılıkla uğraşan R.Y. (62) ve Ş.B. arasında yonca yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.B., R.Y.'yi itekledi. Bu sırada fenalaşan R.Ysevk edilenlen ambulans ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. R.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna konuldu.

KAVGA ETTİĞİ KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kavgaya karışan Ş.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yonca kavgası ölümle bitti
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