- Suriyeli telefon satıcısını gasp ettiler

- 23 bin TL değerinde cep telefonu gasp eden 4 şahıstan biri polis, diğeri astsubay çıktı

- Şahıslar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı



(Fotoğraflı)

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde telefon alım satım işiyle uğraşan Suriyeli şahıstan 23 bin TL değerinde telefon gasp eden 4 kişi yakalandı. Şahıslardan birinin polis, diğerinin astsubay olduğu öğrenildi.

Olay, 28 Mayıs tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze'de telefon alım satımı yapan Suriye uyruklu Yousef H. isimli şahsı takip eden 4 kişiden 2'si kendilerini polis olarak tanıtıp şahsı silah zoruyla araca bindirdi. İddiaya göre bir süre Yousef H.'yi tehdit eden şahıslar, daha sonra Yousef H. ile birlikte gittikleri mağazadan 13 bin TL değerinde cep telefonu gasp etti. Daha sonra 28 Haziran'da Yousef H.'nin iş yerine gelen şahıslar 10 bin TL değerinde daha telefon gasp etti. Yaşanan olayların ardından Yousef H. durumu polis ekiplerine bildirdi.



Gasp yapanlardan biri polis diğeri astsubay

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemeler neticesinde şahısların kimlikleri tespit edildi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis A.G., Ankara Jandarma Komutanlığında görevli astsubay A.S., E.B.Y. ve U.A. ve isimli şahısların Gebze, Darıca ve Kahramanmaraş'ta olduğu tespit edildi.



Polisin operasyonuyla yakalandılar

Şahıslar, 2 Eylül tarihinde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Başka bir gasp hazırlığında olduğu belirlenen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.