Avustralya rahim kanserini bitiriyor

Avustralya
, rahim kanseri vakalarını aşı kampanyası ve düzenli tarama sayesinde tamamen ortadan kaldıran ilk ülke olacak. Ülkede 2007'den bu yana okullarda kız çocuklarına karşı uygulanan rahim kanseri aşısı (İnsan Papilloma Virüsü-HPV aşısı), daha sonra erkek çocuklarına yapılmış, mart ayında yapılan açıklamada bu kanserin görülme oranının yüzde 1'e indiği açıklanmıştı. Son olarak çarşamba günü Lancet Halk Sağlığı Gazetesi'nde yayımlanan makalede, 2022'de her 100 bin kişide 6'dan az vakanın görülmesinin beklendiğini, bu hastalığın ülkede "nadir görülen kanser türü" olarak tanımlanacağı belirtildi. Avustralya'da geçen yıl daha duyarlı bir HPV tarama testi uygulamasına geçilmiş, her 5 yılda yapılan bu testin rahim kanseri oranını en az yüzde 20 düşüreceği belirtilmişti. Ülkede geliştirilen hastalıkla mücadele yönteminin başarısına vurgu yapılırken, önümüzdeki 20 yıl içinde hastalığın tamamen ortadan kalkacağı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her 10 rahim kanseri ölümlerinden 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanıyor.