Bedelli askerlik 2018 son yılların en çok konuşulan konuları arasındaydı. 24 Haziran seçimlerinden önce bu konuyla ilgili beklentileri olan vatandaşlar için hükümet cephesi seçimlerden sonra masaya yatırılacak konular arasında olduğunu belirtmişti. Konuyla açıklama gelmiş ve bedelli askerlik resmi olarak 93 1 Ocak 1994 ve öncesini kapsayacak şekilde açıklanmıştı. Bedelli askerlik başvuruları an itibariyle 550 binden fazla iken, şuanda merak edilen ana konular arasında celp dönemleri bulunmakta. Bedelli askerlik celp dönemleri ile ilgili araştırmalar sürerken ilk 3 dönemin ardından 4. Celp döneminin ne zaman açıklanacağı konusu araştırılıyor. Peki Bedelli askerlik 4. Celp dönemi ne zaman açıklanacak? E-Devlet ile askerlik celp dönemi sorgula! İşte bu soruların yanıtı…

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz konuyla ilgili bir açıklama olmamasına karşın Bedelli askerlik 4. celp döneminin e-Devlet üzerinden duyurusunun yapılmasının 24 Ekim 2018'de gerçekleşmesi bekleniyor. Bedellide 4. celpte adı yer alan adayların ise 24 Kasım'da birliklerine teslim olarak, 14 Aralık'ta birliklerinden terhis olmaları bekleniyor.