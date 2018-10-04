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4. Celp dönemi ne zaman açıklanacak? ile askerlik celp dönemi sorgula!

başvuruları yeni dönem ile birlikte rekor sayılara ulaştı. An itibariyle 550 binden fazla kişinin başvurduğu Bedelli askerlik ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise celp dönemleri oldu. İlk 3 celp döneminin açıklanmasının ardından gözler 4. Celp döneminin açıklanacağı tarihe çevrildi. Askere gitmeyi gözleyen adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Peki Bedelli askerlik 4. Celp dönemi ne zaman açıklanacak? ile askerlik celp dönemi sorgula…

Giriş Tarihi: 4.10.2018 10:44
Bedelli askerlik 4. Celp dönemi ne zaman açıklanacak? E-Devlet ile askerlik celp dönemi sorgula!

2018 son yılların en çok konuşulan konuları arasındaydı. 24 Haziran seçimlerinden önce bu konuyla ilgili beklentileri olan vatandaşlar için hükümet cephesi seçimlerden sonra masaya yatırılacak konular arasında olduğunu belirtmişti. Konuyla açıklama gelmiş ve bedelli askerlik resmi olarak 93 1 Ocak 1994 ve öncesini kapsayacak şekilde açıklanmıştı. Bedelli askerlik başvuruları an itibariyle 550 binden fazla iken, şuanda merak edilen ana konular arasında celp dönemleri bulunmakta. Bedelli askerlik celp dönemleri ile ilgili araştırmalar sürerken ilk 3 dönemin ardından 4. Celp döneminin ne zaman açıklanacağı konusu araştırılıyor. Peki Bedelli askerlik 4. Celp dönemi ne zaman açıklanacak? ile askerlik celp dönemi sorgula! İşte bu soruların yanıtı…

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz konuyla ilgili bir açıklama olmamasına karşın Bedelli askerlik 4. celp döneminin e-Devlet üzerinden duyurusunun yapılmasının 24 Ekim 2018'de gerçekleşmesi bekleniyor. Bedellide 4. celpte adı yer alan adayların ise 24 Kasım'da birliklerine teslim olarak, 14 Aralık'ta birliklerinden terhis olmaları bekleniyor.

  • Bedelli askerlik celp dönemi yerleri e-devlet ilanı
  • Birinci celp dönemi tarihi - 15 Eylül 2018
  • Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 28 Ağustos 2018
  • İkinci celp dönemi tarihi - 6 Ekim 2018
  • Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 6 Eylül 2018
  • Üçüncü celp dönemi tarihi - 27 Ekim 2018
  • Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 27 Eylül 2018.
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Bedelli askerlik 4. Celp dönemi ne zaman açıklanacak? E-Devlet ile askerlik celp dönemi sorgula!
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