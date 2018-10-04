Bir dakikalık boşlukta telefonu çaldı

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 10.52'de merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde bulunan Rampalı Çarşısı'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 yıldır müzikle ilgilenen ve müzik aletleri satan iş yeri sahibi olan Serkan Çapan (33), iş yerinin hemen yakınında bulunan diğer dükkana gitti. Bu sırada iş yerinin iç kısmında bulunan tamir masasında cep telefonunu bırakan Serkan Çapan, dükkana geldiğinde telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Serkan Çapan, cep telefonunun bir kişi tarafından çalındığını gördü. Serkan Çapan'ın durumu polise bildirmesi üzerine iş yerine gelen polis incelemelerde bulundu.



"Telefonumuz inşallah bulunacak"

Olayı anlatan ve diğer şubeye geçtiği sırada tamir masasının üzerinde telefonunu unuttuğunu söyleyen Serkan Çapan, "Beyaz tişörtlü, zaten kameralardan da görülüyor arkadaş geliyor telefonumuzu kendi malı gibi alıp gidiyor. Biz de mağduruz. Emniyet güçlerimize bu olay hakkında suç duyurusunda bulunduk, inşallah bulunacak" dedi.



Telefonu alan kişiye seslenen Çapan, "Getirsin özel dosyalarımız var içerisinde. Yıllardır rehberimiz var, yıllardır esnaf olduğumuz için telefonumuz inşallah bulunacak" ifadelerini kullandı.