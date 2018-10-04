Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa'da kıskançlık cinayeti

'da kıskançlık cinayeti

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 09:38

'nın İnegöl ilçesinde Selim Y. (25), kendisiyle aynı kadına aşık olduğu öne sürülen 'i (48), bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 07.30 sıralarında İnegöl İlçesi Sinanbey Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Aynı kadına aşık oldukları öne sürülen Nejdet Çetin ile Selim Y. (25) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selim Y. üzerindeki bıçağı çekip Nejdet Çetin'i 3 yerinden bıçakladı. Nejdet Çetin kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nejdet Çetin'in yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan incelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kaçan Selim Y.'yi yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da kıskançlık cinayeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN