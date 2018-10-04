Dağıttığı pizzaya tükürmüştü! Fotoğraf çektim çünkü...

Eskişehir'de, sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü apartmandaki güvenlik kameralarınca kaydedilen dağıtım elemanının, "mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü" iddiasıyla Tüketici Mahkemesinin dışında 3. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılanmasına başlandı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına davacı Hüseyin Alyüz (32), pizza şirketi ve Bağlar Şubesi olan firmanın avukatları ile motosikletli pizza kuryesi Burak S. (20) ve avukatı katıldı.