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Dağıttığı pizzaya tükürmüştü! Fotoğraf çektim çünkü...

'de "mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü" iddiasıyla tutuksuz yargılanan pizza dağıtım elemanı Burak S, hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Burak S:  "Ben kesinlikle pizza kutusunu açtığımda pizzaya tükürmedim. İddiaları kabul etmiyorum"

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 17:50
Dağıttığı pizzaya tükürmüştü! Fotoğraf çektim çünkü...

'de, sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü apartmandaki güvenlik kameralarınca kaydedilen dağıtım elemanının, "mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü" iddiasıyla Tüketici Mahkemesinin dışında 3. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılanmasına başlandı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına davacı Hüseyin Alyüz (32), pizza şirketi ve Bağlar Şubesi olan firmanın avukatları ile motosikletli pizza kuryesi Burak S. (20) ve avukatı katıldı.

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Dağıttığı pizzaya tükürmüştü! Fotoğraf çektim çünkü...
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