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Dehşet saçan sürücü tutuklandı

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Dehşet saçan sürücü tutuklandı
Bakırköy'de bir kadını darp etmesine tepki gösterenlerin üzerine otomobil sürerek 6 kişiyi yaralayan 21 yaşındaki Görkem Sertaç G., tutuklandı. Bir gece gözaltında tutulan saldırgan, dün kelepçeli olarak Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Görkem Sertaç G. çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Linç edilmekten korktuğum için sağa sola arabayı hareket ettirerek kaçmaya çalıştım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Hâkim Aynur G. ile cumhuriyet savcısı Alpay G.'nin oğulları olan Görkem Sertaç G., geçen yıl evinin önündeki bahçede tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle ateş açarak yaralamıştı.
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Dehşet saçan sürücü tutuklandı
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