Dehşet saçan sürücü tutuklandı

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Bakırköy'de bir kadını darp etmesine tepki gösterenlerin üzerine otomobil sürerek 6 kişiyi yaralayan 21 yaşındaki Görkem Sertaç G., tutuklandı. Bir gece gözaltında tutulan saldırgan, dün kelepçeli olarak Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Görkem Sertaç G. çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Linç edilmekten korktuğum için sağa sola arabayı hareket ettirerek kaçmaya çalıştım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Hâkim Aynur G. ile cumhuriyet savcısı Alpay G.'nin oğulları olan Görkem Sertaç G., geçen yıl evinin önündeki bahçede tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle ateş açarak yaralamıştı.