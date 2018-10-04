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Deprem ve den sonra bu kez yanardağ

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Giriş Tarihi: 4.10.2018
Deprem ve tsunamiden sonra bu kez yanardağ
ülkesi , henüz 7.5 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak ve arama kurtarma çalışmalarını yürütmekle meşgulken ülkedeki Soptuan yanardağı faaliyete geçti. Yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Soputan yanardağının, yerel saatle 08.47'de patladığı, püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi.

CAN KAYBI BİN 407 OLDU
Endonezya'da cuma günü meydana gelen deprem ve depremin tetiklediği yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 407'ye çıktı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada 2 bin 549 kişinin yaralandığı, 100'dan fazla kişinin kayıp olduğu ve 200 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi. 61 bin kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği kaydeden yetkililer, bölgedeki 2 binden fazla okul binasının hasar gördüğünü ve eğitime devam edilebilmesi için geçici sınıflar kurulacağını aktardı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke Endonezya'ya yardıma koşarken Birleşmiş Milletler, depremden etkilenen bölgelere 15 milyon dolarlık yardım paketi gönderileceğini duyurdu.
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Deprem ve tsunamiden sonra bu kez yanardağ
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