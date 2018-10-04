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Göçük altında kalan köylü öldü

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Göçük altında kalan köylü öldü
'nın Simav ilçesine bağlı Külcü köyünde, su kaynağı kazısı yapılırken meydana gelen göçükte, toprak altında kalan Adem Ergin hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Külcü Köyü yakınlarındaki asmalı mevkisinde Adem Ergin'e (65) ait tarlada dün su arama ve kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Adem Ergin, 2 buçuk metrelik su kaynağına indiği sırada çöken toprak yığınının altında kaldı. Kuzeni Kerim Ergin ve kepçe operatörünün tüm çabalarına rağmen Adem Ergin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adem Ergin'in cesedi Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Göçük altında kalan köylü öldü
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