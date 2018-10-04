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Gözaltındaki şahsı öldürmek için karakol önüne pusu... Yaralılar var!

'da kavgadan dolayı gözaltına alınan şahsa polis merkezine getirildiği sırada bir grup tarafından ateş açıldı. Polisin de karşılık verdiği olayda 11 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 00:30 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 00:40
Gözaltındaki şahsı öldürmek için karakol önüne pusu... Yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre olay, merkezde bulunan Yeşilyurt Polis Merkezi önünde yaşandı. Akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgayla ilgili polis ekipleri gözaltına aldıkları şahsı polis merkezine getirdikleri sırada silahlı bir grup, gözaltındaki şahsı öldürmek için silahlarını ateşledi. Polis ekipleri silahla karşılık verince çatışma çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olayda 11 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Gözaltındaki şahsı öldürmek için karakol önüne pusu... Yaralılar var!
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