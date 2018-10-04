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'de aracın zulasından 2 bin ilacı çıktı

'de polisin düzenlediği operasyonda, bir aracın altında oluşturulan gizli bölmedeki kutularda, yaklaşık 2 bin ilacı ve insilün tüpleri ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 10:18
Hakkari'de aracın zulasından 2 bin kanser ilacı çıktı

Operasyonda, terör suçundan kaydı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbarın ardından harekete geçerek, operasyon düzenledi. İLAÇLARI VE İNSİLÜN ÇIKTI Aracın alt tarafına yapılan, 'zula' denilen gizli bölgmedeki kutularda ise ve insilün tüp ve iğneleri ele geçirildi. Araca yükleme yapan 5 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünden kaydı bulunduğu saptanan 5 şüpheli gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜNE Mİ GÖTÜRÜLÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, ilaçların sınırdan Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü mensuplarına götürüldüğü ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.

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Hakkari'de aracın zulasından 2 bin kanser ilacı çıktı
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