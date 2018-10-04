Hasta kurbanı doktora veda

İstanbul Bahçelievler'de tedavi ettiği hastası Serhat T. tarafından çalıştığı hastanede silahla öldürülen psikiyatr Uzm. Dr. Fikret Hacıosman
dün son yolculuğuna uğurlandı. Hacıosman için çalıştığı özel hastanede meslektaşları tarafından tören düzenlendi. Başhekim Dr. Oğuzhan Cücü, "Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz" dedi. BURSA'DA SAYGI DURUŞU
Dr. Fikret Hacıosman'ın eski hastasının silahlı saldırısı sonrasında hayatını kaybetmesine İzmir'deki meslektaşlarından da tepki geldi. Birçoğunun beyaz önlükleriyle geldiği protestoda konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, sağlıkta şiddetin kanıksanmasına izin vermeyeceklerini, durdurana kadar mücadele edeceklerini söyledi, sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı
'yla bir çalışma grubunun oluşturulmasını istedi. Dr. Hacıosman için meslektaşları, Bursa'da saygı duruşunda bulundu. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Bu saldırıyı aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış saldırı olarak kabul ediyoruz" dedi. Hacıosman'ın cenazesi, ikindi vakti Bahçelievler Mehmet Ülker Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen
zanlı tutuklandı.