İrlandalı turist çaldığı pırlantayı yuttu

Muğla
Marmaris'te İrlandalı turist
Lan Campell bir kuyumcuya girerek 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü incelemek istedi. Campell, kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak pırlantayı cebine atıp ayrılmak istedi. Çalışanların fark ederek çıkmasını engelledikleri Campell pırlantayı yuttu. Olayın kamera kayıtlarıyla da tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan Campell'ın hastanede röntgeni çekildi. Bağırsaklarda olduğu tespit edilen yüzüğün dışkı yoluyla vücuttan atılamaması durumunda cerrahi işlem yapılacağı öğrenildi. Kuyumcu "Bir an önce pırlantanın çıkarılmasını bekliyorum. Şikayetçiyim" dedi.