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Kadın kimliğindeki polis instagramda sevgili olduğu kapkaççıyı yakaladı

polisi 5 ayrı olayın kapkaç zanlısını kadın kılığına girip instagramdan tanışarak sevgili olup yakaladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 10:13
Kadın kimliğindeki polis instagramda sevgili olduğu kapkaççıyı yakaladı

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Yenibaraj Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli Muhammet A. (21) ve Gökhan B. (18) 27 Eylül'de Y.C'nin (15) elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı. Şüpheliler bu olayın ardından, üniversite öğrencisi Burcu A'nın (19) çantasını çalmak istedi. Direnen genç kızı yerde sürükleyen şüpheliler, çantayı alamayınca olay yerinden kaçtı. Gece saatlerinde Aytül H'nin (28) yanına yaklaşan zanlılar, bu kez 'öz çekim' yapan genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Aynı gün içinde 3 ayrı olaya karışan şüpheliler polisi alarma geçirdi. Zanlıları yakalamak için kent genelinde çalışma başlatan ekipler, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Kadın kimliğindeki polis instagramda sevgili olduğu kapkaççıyı yakaladı
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