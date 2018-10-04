Köpeğin velayet davası

İzmir Bornova'da yaşayan P.D.Y., 5 yıldır evli olduğu kocası İ.Y.'den boşanmak için İzmir 16. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İ.Y. de geçimsizlik yaşadığını belirterek, anlaşmalı olarak boşanmak istediğini söyledi. Çocuğu olmayan çift birlikte sahiplendikleri ve evlerinde besledikleri Maltese Terrier cinsi "Papyon" ismi verdikleri köpeğin kimde kalacağı konusunda anlaştıklarını söyledi. Boşanmak isteyen çift, köpeklerinin P.D.Y.'de kalmasını, erkek İ.Y.'nin ayda iki hafta sonu yanına alması ve erkeğin kadına, köpeğin bakımı için aylık 200 lira vermesi konusunda anlaştıklarını belirtti. Türk Medeni Kanunu'nda velayet ve iştirak nafakası hükümleri örnek alındığında bu konuda düzenlenmiş hüküm bulunmuyor. Ancak mahkeme, "Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim örf ve adet hukukuna göre karar verir" hükmü gereğince, çiftin taleplerini uygun gördü. Köpeğin P.D.Y.'ye verilmesine, İ.Y.'nin de ayda iki hafta sonu köpeği görmesine karar verip, çifti boşadı.

'ÖRNEK OLSUN'

İZMİR Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Avukat Gonca Arkoç, "Ortak evcil hayvanla görüşme ile ilgili bir hüküm Medeni Kanun'da bulunmamasına rağmen hâkimin bu yönde vermiş olduğu karar sevindirici. Hayvanların eşya olarak değil ruhsal ve fiziksel varlığı ile can olarak kabul edildiği karardaki hassasiyeti özellikle ceza hakimlerimizin de göstermesini umuyoruz" dedi.