Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Karısını öldürüp kaçan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Karısını öldürüp kaçan zanlı 'da yakalandı

Dün sabah İstanbul 'de, karısının boğazını keserek öldürdükten sonra kaçan zanlı 'da gözaltına alındı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 12:02
Karısını öldürüp kaçan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

'de dün karısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli A.D. Kapaklı'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır kıskançlık problemi yüzünden ayrı evlerde kalan Adil D. (68) ile eşi İkram D. (57), iddiaya göre geçen ay ailelerin araya girmesiyle barıştı. Barışan çift, tekrar Küçükçekmece'deki evlerinde yaşamaya başladı. Sabah ikili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Adil D., eline aldığı satırla eşini boğazını keserek feci şekilde öldürdü.

KATİL KOCA HER YERDE ARANIYOR

Yaşanan olay sonrasında kaçan Adil D., bir süre sonra polisleri arayarak eşini öldürdüğünü ihbar etti. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdikleri evde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından İkram D'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, eşini feci şekilde öldürerek kaçan Adil D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karısını öldürüp kaçan zanlı Tekirdağ'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN