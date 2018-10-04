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’de satırlı koca dehşeti

'de kıskançlık krizine giren şahıs, eşini satırla kafasını keserek feci şekilde öldürdü. Olayın ardından kaçan koca, polisi arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 09:55
Küçükçekmece’de satırlı koca dehşeti

Olay, dün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır kıskançlık problemi yüzünden ayrı evlerde kalan Adil D. (68) ile eşi İkram D. (57), iddiaya göre geçen ay ailelerin araya girmesiyle barıştı. Barışan çift, tekrar Küçükçekmece'deki evlerinde yaşamaya başladı. Sabah ikili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Adil D., eline aldığı satırla eşini boğazını keserek feci şekilde öldürdü.

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Yaşanan olay sonrasında kaçan Adil D., bir süre sonra polisleri arayarak eşini öldürdüğünü ihbar etti. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdikleri evde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından İkram D'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, eşini feci şekilde öldürerek kaçan Adil D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Küçükçekmece’de satırlı koca dehşeti
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