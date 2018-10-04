Rüyada araba temizlemek. Rüya tabirleri...

Çok fazla sorumluluk alındığını ve kişinin çoğu zaman kendi sorunlarını bile ikinci plana atarak yaşadığını ancak yakın zamanda tüm hayatını düzene sokmak için çaba harcayacağını ifade eder. Herkesin derdiyle yakından ilgilenmek ve her soruna çare bulmak için didinen rüya sahibinin üzerinde baskı hissettiğine ve biraz rahatlamak için kısa bir yola çıkacağına delalettir. Olaylar arasında daha rahat bağlantı kurulabildiği ve organize olunduğu için kaotik durumlardan kolayca çıkılacağına tabir edilir.

Rüyada Araba Yıkamak

İşle alakalı üstüne yıkılan görevler veya sorumlulukların yarattığı baskıdan kurtulmak için kendisine plan yapan rüya sahibinin amirleriyle kuracağı sağlam iletişim sayesinde daha rahat bir hale geleceğine yorumlanır. Yeni başlangıçlar için çok uygun bir döneme girildiğini haber veren rüya yatırım yapmak isteyenler veya ev, araba almak arzusunda olanlar için mali durumlarındaki düzelmeyle beraber harekete geçebileceklerini de bildirir.

Rüyada Kirli Araba Görmek

Aşırı aktif bir hayat yaşamak ve para konularında dikkatsiz davranmak nedeniyle ödeme dengesinde bozulmalar olacağını ve mevcut düzenin sarsılacağını ifade eder. Planlarda bozulmaların söz konusu olacağını bildiren rüya herkesin sözünü dinlemek yüzünden doğru kararlar almakta güçlük çekileceğine dikkat çeker. Aile ve akrabalarla yapılan bir organizasyon ya da kutlamada kırgınlık yaratacak bazı konuşmalar olacağını tabir eder.